Klart: Landskrona värvar Ojala

Salomo Ojala är klar för Landskrona Bois.

28-åringen skriver på ett tvåårsavtal med klubben.

Foto: Bildbyrån

Landskrona värvar Salomo Ojala från den Finland. Kontraktet är skrivet över två år.

– Med signeringen av Salomo spetsar vi till vår forwardsuppsättning ytterligare. Han är duktig på att sätta upp lagkamraterna från det felvända spelet, ta dueller och har fin timing i sina rörelser i och runt straffområdet.Vi hoppas och tror att Salomo ska fortsätta sin mål- och poängproduktion i randigt!, säger tränaren Robin Asterhed via klubbens uttalande.

Nyförvärvet ser fram emot att starta upp i sin nya klubb.

– Jag hade möjlighet att träna en vecka med BoIS och var riktigt tillfreds med nivån. Laget välkomnade mig väl så när jag blev erbjuden möjligheten att komma hit så blev jag väldigt glad. Mina förväntningar på tiden i Landskrona är höga. Det finns mycket kvalitet i laget så det är en bra utmaning för mig och jag förväntar mig att uträtta stora saker tillsammans med mina lagkamrater.

Ojala står noterad för 19 mål på 26 matcher i finska motsvarigheten til Superettan i fjol.