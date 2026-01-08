Klart: Landslagsspelaren stannar i Brommapojkarna

Adelina Engman, 31, stannar i BP.

Finska landslagspelaren förlänger med Stockholmsklubben.

– Det finns mycket potential i laget och jag hoppas att vi kan göra en bättre säsong i år, säger Engman via ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Den finska landslagsspelaren Adelina Engman förlänger sitt avtal med Brommapojkarna. Engman anslöt till BP 2024. Efter en tid i klubben blev hon klar för Como där hon bara spelade en halv säsong. I somras kom Adelina Engman tillbaka och nu kommer hon stanna i klubben.

– Jag trivs väldigt bra i laget och ser fram emot säsongen. Det finns mycket potential i laget och jag hoppas att vi kan göra en bättre säsong i år, säger Engman via klubbens uttalande.

Sportchef Staffan Jacobsson är nöjd över att kunna behålla kuggen.

– Adde kom tillbaka efter ett halvår i Italien och gjorde en riktigt bra höst. Att fortsätta tillsammans känns riktigt bra, säger sportchef Staffan Jacobsson.

Adelina Engman noterades för 13 matcher och två mål under hösten.