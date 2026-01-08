Klart: Landslagsspelaren stannar i Brommapojkarna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Adelina Engman, 31, stannar i BP.
Finska landslagspelaren förlänger med Stockholmsklubben.
– Det finns mycket potential i laget och jag hoppas att vi kan göra en bättre säsong i år, säger Engman via ett uttalande.
Den finska landslagsspelaren Adelina Engman förlänger sitt avtal med Brommapojkarna. Engman anslöt till BP 2024. Efter en tid i klubben blev hon klar för Como där hon bara spelade en halv säsong. I somras kom Adelina Engman tillbaka och nu kommer hon stanna i klubben.
– Jag trivs väldigt bra i laget och ser fram emot säsongen. Det finns mycket potential i laget och jag hoppas att vi kan göra en bättre säsong i år, säger Engman via klubbens uttalande.
Sportchef Staffan Jacobsson är nöjd över att kunna behålla kuggen.
– Adde kom tillbaka efter ett halvår i Italien och gjorde en riktigt bra höst. Att fortsätta tillsammans känns riktigt bra, säger sportchef Staffan Jacobsson.
Adelina Engman noterades för 13 matcher och två mål under hösten.
Den här artikeln handlar om: