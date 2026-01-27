Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Lazio lånar in Maldini

Lazio förstärker offensiven.
Huvudstadsklubben plockar in Daniel Maldini.

Lazio spetsar offensiven inför den andra halvan av säsongen.
Denna tisdagskväll står det klart att man lånar in Daniel Maldini från Atalanta.

Daniel, som är son till den förre storspelaren Paulo Maldini, lånas in av huvudstadsklubben över resten av säsongen.

Hittills den här säsongen i Serie A står Daniel noterad för nio framträdanden.

