Från Serie A – till Premier League.

Den flytten står det klart att Noah Okafor gör – då han byter Milan mot Leeds United.

– Det här är som en dröm som går i uppfyllelse, säger Okafor till sin nya klubb.

Det har ryktats om det en del, men nu är det klart.

Leeds United värvar Noah Okafor från Milan och har skrivit ett kontrakt som sträcker sig över fyra år.

Att spela i Premier League är också något 25-åringen har drömt om.

– Jag tycker att det är en fantastisk dag, jag är verkligen exalterad, säger Okafor i ett uttalande och fortsätter:

– Som barn drömde jag om att spela i Premier League. Det är därför det var ett ganska enkelt beslut för mig. Det här är som en dröm som går i uppfyllelse. Jag längtar till jag får kliva ut på planen.

Ser man till transfersumma skriver transfer-journalisten Nicolo Schira att Leeds betalar 20,5 miljoner euro, eller 228 miljoner kronor, för Schweizaren.

Noah Okafor står noterad för sju mål och fem assist på 54 matcher med Milan.

✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗡𝗼𝗮𝗵!#LUFC are delighted to announce the signing of Swiss international Noah Okafor on a permanent deal from AC Milan — Leeds United (@LUFC) August 21, 2025





