Klart: Lillebror Bardghji blir kvar – skriver långt kontrakt

Rayan Bardghji, 16, blir kvar i Nordsjälland.

Supertalangen har kritat på ett nytt kontrakt över 2029.

Den svenska supertalangen Bardghji har förlängt kontraktet. Nej, det är inte Roony Bardghji som har kritat på en förlängning med Barcelona. Det är hans yngre bror, 16-åriga Rayan, som har varit i farten.

Lillebrorsan tillhörde, liksom Roony, FC Köpenhamn fram till i vintras, men sedan blev det en flytt till den danska ligakonkurrenten FC Nordsjälland. Och där blir han kvar ett tag till.

Rayan Bardghji har kritat på ett nytt kontrakt som sträcker sig över säsongen 2029. Det meddelar hans agent via sociala medier.

”Grattis Rayan. Stora saker kommer nästa säsong”, skriver Christian Emile.

Rayan Bardghji har gjort 15 landskamper för det svenska U17-landslaget.