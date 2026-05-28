AVSLÖJAR: Marqués blixtinkallas av Graham Potter

Det svenska landslaget samlades i går för VM-uppladdning.

När laget klockan 11:00 i dag tränar på Nationalarenan i Solna kan FotbollDirekt avslöja förstärkning: Djurgårdens Mikael Marqués.

Han har petat Jacob Une och gjort mittbacksplatsen bredvid Miro Tenho i Djurgården till sin.

Efter 1,5 års skadehelvete leker Mikael Marqués fotbollsliv igen.

Och nu ännu mer. För FotbollDirekt kan avslöja att han under torsdagens landslagsträning på Nationalarenan kommer att finnas med.

Landslaget, som så sent som i går samlades i Stockholm för VM-uppladdning, behöver en mittback på träningen och Djurgården är spellediga i helgen då lagets våravslutning mot Mjällby sköts upp på grund av Elliot Strouds VM-uttagning.

Det är ännu oklart om Marqués kommer finnas med på fler landslagsträningar framöver inför avresan till Nordamerika, men drömmen från i höstas om det svenska landslaget lever då 24-åringen till FD sa så här – och det precis tillbaka från långtidsskadan: ”Han (Graham Potter) kommer säkert se styrkor i mig som kan användas i landslaget”.

Nu får alltså Marqués chansen att visa upp sig för förbundskaptenen på dagens träning med start 11:00.