Uppgifter: Forne Bajenstjärnan kan lämna i sommar

Odilon Kossounou väntas lämna Atalanta i sommar.

Ivorianen ingår inte i klubbens framtidsplaner, enligt uppgifter.

Odilon Kossounou lämnade Bayer Leverkusen för Atalanta i fjol. Den ivorianske mittbacken har den här säsongen noterats för ett mål på 19 matcher i Seri A.

Kossounous nuvarande kotrakt sträcker sig till 2029 men enligt transferjournalisten Nicolo Schira kan han lämna redan i sommar. Schira uppger att 25-åringen inte ingår i Atalantas framtida planer.

Kossounou har tidigare spelat för Hammarby IF under våren 2019 innan han såldes dyrt till Club Brugge och sedan vidare till Bayer Leverkusen.