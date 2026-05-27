Uppgifter: Forne Bajenstjärnan kan lämna i sommar
Odilon Kossounou väntas lämna Atalanta i sommar.
Ivorianen ingår inte i klubbens framtidsplaner, enligt uppgifter.
Odilon Kossounou lämnade Bayer Leverkusen för Atalanta i fjol. Den ivorianske mittbacken har den här säsongen noterats för ett mål på 19 matcher i Seri A.
Kossounous nuvarande kotrakt sträcker sig till 2029 men enligt transferjournalisten Nicolo Schira kan han lämna redan i sommar. Schira uppger att 25-åringen inte ingår i Atalantas framtida planer.
Kossounou har tidigare spelat för Hammarby IF under våren 2019 innan han såldes dyrt till Club Brugge och sedan vidare till Bayer Leverkusen.
