Succétränaren hyllas: ”Klubbens bästa tränare – någonsin”

Han vann FA-cupen, Community Shield och nu Conference League.

Då hyllas Crystal Palace-tränaren Oliver Glasner.

– Han lämnar som klubbens bästa tränare någonsin, säger Daniel Storey i Sky Sports.

Foto: Alamy

Sedan han tog över Crystal Palace i början av 2024 har den österrikiske tränaren Oliver Glasner gjort stor succé. För ett drygt år sedan ledde han ”The Eagles” till en historisk FA-cuptriumf mot Manchester City och säkrade klubbens första stora trofé någonsin. Bara månader senare besegrade Crystal Palace Liverpool på straffar i Community Shield och pokalskåpet fylldes på ytterligare.

I går, onsdag, var det dags igen.

Crystal Palace säkrade Europa Conference League-titeln efter Jean-Philippe Matetas segermål mot spanska Rayo Vallecano och London-klubben fick fira sin första europeiska titel någonsin – i dess första säsong i en europeisk tävling.

– Folk fnyser åt Conference League, men klubbar som Crystal Palace kan inte välja och vraka. När stunder som denna kommer måste de hålla fast vid dem, säger journalisten Daniel Storey i Sky Sports sändning.

Foto: Alamy

”Fenomenalt år”

Tränaren Glasner, som har meddelat att han lämnar efter säsongen, står alltså på tre titlar på drygt ett år. Nu hyllas han stort.

– Det har varit ett fenomenalt år för dem. Glasner kommer att lämna som klubbens bästa tränare någonsin, fortsätter Storey.

Vad som väntar härnäst för Oliver Glasner är ännu oklart. Österrikaren har tidigare tränat bland annat Eintracht Frankfurt, där han vann Europa League säsongen 2021/22, och Wolfsburg.