Klart: Linnér bryter med bulgariska klubben

Albin Linnér har spelat för PFC Montana sedan i vintras.

Nu står det klart att han inte kommer att bli kvar nästa säsong.

”Det var ett mycket lärorikt kapitel”, skriver han till Fotbollskanalen.

Efter ett äventyr tillsammans med sin bror Oscar i finska FC KTP lämnade Albin Linnér det svenska grannlandet för spel i Bulgarien.

I vintras skrev 27-åringen på ett korttidskontrakt med PFC Montana i högstaligan. Efter fem matcher med den bulgariska klubben står det dock klart att han inte kommer att bli kvar, och har rest hem till Sverige.

”Jag kom till Bulgarien och skrev på ett avtal som skulle sträcka sig enbart över resterande delen av säsongen, då jag själv känner att jag har både högre nivå och ambition i mig än bulgariska ligan. Jag gjorde fem riktigt starka matcher från start och de erbjöd då ett nytt avtal som de ville att jag skulle skriva på över nästa säsong”, skriver Albin Linnér till Fotbollskanalen.

”I samband med detta stod det även klart att klubbens chanser att stanna kvar i förstaligan var minimala. Jag konstaterade snabbt att det inte var aktuellt och då förklarade de att de hellre kommer spela med bulgariska spelare som är tänkta att stanna nästa säsong. Därav erbjöd de – med framtiden och deras ekonomi i beaktande – att jag kunde åka hem, så de kunde spara resurser inför nästa säsong i andraligan. Det tyckte jag kändes skönt, då jag hade stark hemlängtan”, fortsätter han.

Trots den korta tiden i Bulgarien berättar han att den har bidragit med nya perspektiv till livet.

”Det var ett mycket lärorikt kapitel. Jag är uppväxt i Danderyd, Stockholm, så att helt på egen hand flytta till landsbygden i nordvästra Bulgarien gör att man får lite perspektiv på livet. Det är starka kontraster och man blir mentalt härdad av det. Det är en helt annan mentalitet och attityd på folk i de länderna och att vara en del av en sådan miljö är utvecklande inom många aspekter”, avslutar Linnér.





