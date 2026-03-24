Klart: Linus Dahl lämnar Norrby

Linus Dahl, 30, lämnar Norrby.

Totalt blev det 59 matcher för klubben.

Norrby tappar en spelare inför kommande säsong. Klubben meddelar att Linus Dahl lämnar.

”Tack för allt du har gjort för klubben, både på och utanför planen. Vi önskar dig stort lycka till i nästa kapitel”, skriver klubben via sitt uttalande.

Dahl står noterad för 8 mål och 1 assist på 59 matcher i Norrby-tröjan.