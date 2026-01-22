Klart: Linus Hallenius blir spelande tränare

Linus Hallenius får en ny roll i Kubikenborgs IF.

Han kommer vara spelande assisterande tränare i klubben.

Foto: Bildbyrån

Linus Hallenius flyttade till Kubikenborgs IF inför säsongen 2024.

Nu står det klart att den ex-allsvenske anfallaren får en ny roll i klubben.

Division 2-klubben meddelar denna torsdag att anfallaren blir spelande assisterande tränare inför stundande säsong.

“Vi vet alla hur betydelsefull Linus är som både ledare och person och det har varit vårt förstaspår hela tiden”, skriver klubben och fortsätter:

“Vi är otroligt glada att han fortsätter med sitt härliga engagemang , kunskap, erfarenhet och tävlingsmentalitet, som behövs i vår fortsatta resa mot framgång.”