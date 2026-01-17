Klart: Liverpool lånar in anfallaren från Tottenham

Liverpool fortsätter att förstärka denna vinter.

Nu står det klart anfallaren Martha Thomas ansluter från Tottenham.

Hon ansluter på ett låneavtal som sträcker sig över resten av säsongen.

Foto: Bildbyrån

Liverpool har varit minst sagt aktiva på transfermarknaden den här vintern.

Jennifer Falk, Alice Bergström och Anna Jøsendal har alla anslutit till den engelska klubben, men man är inte klara.

Denna lördag står det klart att man lånar in den skotska anfallaren Martha Thomas från seriekonkurrenten Tottenham Hotspur. Låneavtalet sträcker sig säsongen ut.

Hittills den här säsongen står Thomas noterad för ett mål på tio matcher i Women’s Super League.