Klart: Liverpool lånar ut målvakt

Polacken Fabian Mrozek väntar fortfarande på sin debut för Liverpool.

Under tiden lånas han ut till amerikanska FC Cincinnati.

Foto: Alamy

Fabian Mrozek har tillhört Liverpools ungdomslag sedan 2023. Det har dock inte blivit några matcher för A-laget och istället har målvakten lånats ut i två omgångar.

Första lånesejouren gick till Brommapojkarna 2024 där det blev fem matcher. Därefter gick flyttlasset till Forest Green Rovers i den engelska femtedivisionen.

Nästa låneadress för Mrozek är på andra sidan Atlanten, närmare bestämt FC Cincinnati. Lånet sträcker sig over hela 2026 och inkluderar en köpoption.