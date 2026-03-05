Klart: Liverpool lånar ut målvakt
Polacken Fabian Mrozek väntar fortfarande på sin debut för Liverpool.
Under tiden lånas han ut till amerikanska FC Cincinnati.
Fabian Mrozek har tillhört Liverpools ungdomslag sedan 2023. Det har dock inte blivit några matcher för A-laget och istället har målvakten lånats ut i två omgångar.
Första lånesejouren gick till Brommapojkarna 2024 där det blev fem matcher. Därefter gick flyttlasset till Forest Green Rovers i den engelska femtedivisionen.
Nästa låneadress för Mrozek är på andra sidan Atlanten, närmare bestämt FC Cincinnati. Lånet sträcker sig over hela 2026 och inkluderar en köpoption.
