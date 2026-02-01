Klart: Liverpool-talangen lämnar på lån

Den unge Liverpool-försvararen Calum Scanlon lämnar temporärt klubben.

Han lånas ut till League One-klubben Cardiff City.

Foto: Alamy

Den 20-årige Liverpool-försvararen Calum Scanlon spenderade fjolårssäsongen på lån hos Millwall i The Championship.

Nu står det klart att han lånas ut på nytt av Premier League-klubben.

Denna söndag så meddelar Liverpool att 20-åringen kommer att spendera resten av den här säsongen på lån hos League One-klubben Cardiff City.

Cardiff City toppar för tillfället League One.