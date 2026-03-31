Klart: Ljungskile lånar ut duo

Ljungskile SK lånar ut Samuel Högblom och Alexander Björk.

Duon flyttar i jakten på speltid.

Ljungskile SK är tillbaka i Superettan efter att ha säkrat segern i Ettan Södra under förra säsongen.

Inför återkomsten har klubben förstärkt truppen med flera nyförvärv. Samtidigt står det nu klart att två spelare lämnar – med målet att få mer speltid.

På sin officiella hemsida meddelar LSK att man har ingått ett utvecklande samarbetsavtal med Grebbestads IF.

I samband med detta lånas Samuel Högblom och Alexander Björk ut till klubben. Björk var dessutom utlånad till samma division 2-lag redan under hösten.

– Det här är en lösning som kan gynna alla parter, säger fotbollsutskottets Markus Svedin till hemsidan och fortsätter:

– Alexander hade en stark och utvecklande höst, och Samuel visade direkt framfötterna i helgens seriedebut. Vi tror att de båda kan få viktig speltid på seniornivå och fortsätta ta steg i sin utveckling.

LSK öppnar även för att fler spelare kan bli aktuella för speltid i Grebbestad framöver.