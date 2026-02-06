Klart: Ljungskile säkrar upp Johanströmmer Hedin

Ljungskile SK plockade in Gustav Johanströmmer Hedin inför fjolåret.

Nu står det klart att superettan-klubben förlänger med mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Ljungskile SK plockade in Gustav Johanströmmer Hedin från Hammarby TFF inför fjolårssäsongen.

Nu står det klart att superettan-nykomlingen säkrar upp mittbacken.

Ljungskile SK är överens Johanströmmer Hedin om ett nytt avtal som sträcker sig över 2028.

– Gustav står för mycket av det vi vill vara som klubb. Han är pålitlig, tränar hårt och sätter alltid laget först. Att han nu väljer att förlänga över 2028 är väldigt glädjande och viktigt för vår fortsatta resa, säger Gustav Agneman i Fotbollsutskottet via klubbens hemsida.

Mittbacken noterades för fyra mål på 26 matcher i ettan förra säsongen.