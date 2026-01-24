Klart: Ljungskile säkrar upp Liljedahl

Jonathan Liljedahl följer med Ljungskile till superettan.

24-åringen förlänger sitt avtal över säsongen 2026.

Foto: Bildbyrån

Ljungskile SK säkrade spel i i superettan efter att ha slutat på förstaplats Ettan Södra förra säsongen. Nu står det klart att Jonathan Liljedahl följer med klubben.

Under lördagen meddelar LSK att Liljedahls kontrakt förlängs över säsongen 2026.

– Det känns otroligt roligt att fortsätta den här resan tillsammans med laget och alla runt omkring. Jag är extremt taggad på 2026, säger 24-åringen på klubbens hemsida.

Liljedahl noterades för sju mål och två assist på 26 ligamatcher i fjol.