Klart: Lushaku bryter med IFK Norrköping

Efter två år i IFK Norrköping lämnar Ismet Lushaku föreningen.

Detta då han har valt att bryta sitt avtal.

– Det här är bäst för båda parter i det kortsiktiga perspektivet, säger sportchef Henrik Jurelius i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2024 som IFK Norrköping värvade Ismet Lushaku från Varbergs Bois.

Sedan dess har den 25-årige mittfältaren spelat 43 matcher för ”Peking”, som trillade ur allsvenskan via kval mot Örgryte i fjol.

Nu står det också klart att det var det sista som Lushaku gjorde i matchsammanhang för Norrköping, då han har valt att bryta sitt avtal.

– Stort tack för min tid i klubben, säger han i ett uttalande och fortsätter:

– Det har varit en ära och stolthet att få representera IFK Norrköping och bära stjärnan på bröstet. Jag önskar er all lycka framöver.

IFK Norrköpings sportchef, Henrik Jurelius, om beslutet:

– Vi har haft en bra dialog som intensifierats den senaste tiden och enats om att det här är bäst för båda parter i det kortsiktiga perspektivet. Vi önskar Ismet lycka till framöver, säger han.

Ismet Lushakus kontrakt sträckte sig egentligen över hela 2026.





