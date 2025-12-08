Klart: Lustig tillförordnad sportchef i VSK

Västerås SK har gjort klart med en temporär sportchef.

Mikael Lustig har i dag presenterats som tillförordnad sportchef.

Foto: Bildbyrån

Mikael Lustig har varit verksam i Västerås SK:s akademi sedan han avslutade spelarkarriären.

Nu står det klart att han får en mycket större roll i klubben som är tillbaka i allsvenskan nästa säsong.

Västerås SK meddelar denna måndag att Lustig tar över som tillförordnad sportchef, han tar således över efter Kalle Karlsson som denna måndag presenterats av Hammarby.

”Västerås SK kan idag meddela att Mikael Lustig kliver in som tillförordnad sportchef i föreningen. Lustig, som sedan tidigare haft en aktiv roll i klubbens akademi, tar över ansvaret efter att Kalle Karlsson lämnat sin position”, skriver klubben.

”I och med det nya uppdraget kommer Lustig även att vara en central del av föreningens pågående rekryteringsprocess för att hitta en permanent sportchef. Arbetet med att identifiera och utvärdera kandidater är redan igång”, fortsätter klubben.