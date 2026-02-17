Klart: Malmö FF lånar ut fyra spelare

En målvakt, två försvarare och en anfallaren från Malmö FF.

Samtliga kommer spendera nästa säsong på lån i BK Olympic.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF har över 30 registrerade spelare i A-laget. Nu lånar man ut fyra av de till samarbetsklubben BK Olympic. Det bekräftar klubben på sin hemsida.

Det rör sig om Joakim Persson, Sashwat Rana, Yassin Mohammed och Israel Anum. Alla fyra kommer spendera hela nästa säsong i Division 1-klubben.

Av de fyra spelarna är det endast målvakten Joakim Persson som har spelat en tävlingsmatch för MFF. Det skedde hemma mot Galatasaray under höstens Europa League spel.

Malmö inleder tävlingssäsongen 2026 hemma mot Varbergs Bois i Svenska cupen den 22 februari.

















