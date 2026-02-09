Klart: Malmö FF lånar ut målvaktstalangen

Joakim Persson, 18, har gjort två matcher för Malmö FF.

Nu lånas han ut – till samarbetsklubben BK Olympic.

– Jag ser fram emot säsongsstarten och att få spela matcher, säger talangen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2024 som Malmö FF flyttade upp Joakim Persson, 18, till A-laget. Sedan dess har den lovande burväktaren fått chansen i två matcher – en i svenska cupen och en i Europa League.

Nu står det klart att det inte blir något mer spel för de Himmelsblå under den kommande tiden. Detta då Persson har lånats ut till samarbetsklubben BK Olympic över hela den kommande säsongen.

– Det känns väldigt bra och roligt att få spela för Olympic denna säsongen, säger Persson i ett uttalande och fortsätter:

– Jag ser fram emot säsongsstarten och att få spela matcher.

Joakim Perssons avtal med Malmö FF sträcker sig fram till slutet av 2027.