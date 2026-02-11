Klart: Malmö FF värvar Karabelyov

Malmö FF stärker upp mittfältet.

Yanis Karabelyov skriver ett tvåårskontrakt med Skåneklubben.

Malmö FF släppte nyligen mittfältaren Hugo Bolin till Bundesliga. Nu har Skånelaget hittat ersättaren i Yanis Karabelyov, 30, som ansluter från Partizan Belgrad.

Den bulgariske mittfältarens kontrakt med MFF sträcker sig över två år. Enligt serbiska Mozzart Sport landar övergången på 75 000 euro, vilket motsvarar ungefär 800 000 kronor.

– Att få möjlighet att komma till en så här stor klubb innebär ett stort steg i min karriär. Det känns väldigt spännande att vara här och jag är glad över hur väl emottagen jag blivit, säger han på MFF:s hemsida.

Sportchefen Daniel Andersson:

– Det är en central mittfältare som har sina allra största styrkor i det defensiva spelet. Han vinner mycket boll, är bra på att läsa spelet och är taktiskt skicklig. Men han är också väldigt bra med bollen. Han spelar logisk, framåtriktad fotboll och är duktig i speluppbyggnaden. Det är också en rutinerad kille som vet vad som krävs. Han kommer från en klubb där det likt Malmö FF ställs höga krav.

Karabelyov har ett förflutet i klubbar som Botev Plovdiv, Kisvarna och Slavia Sofia.

30-åringen har gjort 12 landskamper för Bulgarien.