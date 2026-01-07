Klart: Målvakten återvänder till Örgryte IS

Örgryte IS har gjort klart med en ny målvakt.

Mathias Nilsson återvänder till Göteborgsklubben.

– Det känns bra att få välkomna Mathias tillbaka, säger sportchef Pontus Farnerud.

Foto: Bildbyrån

Mathias Nilsson lämnade Trelleborgs FF efter den gångna säsongen och nu står det klart att målvakten flyttar till Göteborg.

26-åringen återvänder till Örgryte IS, som han representerade under 2023 (då utlånad från Malmö FF).

– Det känns bra att få välkomna Mathias tillbaka till Öis, med Mathias har vi en målvaktsuppsättning som vi känner oss väldigt trygga med där alla besitter ett driv och har en potential att fortsätta utvecklas, säger sportchef Pontus Farnerud via klubbens hemsida.

Nilsson har skrivit på ett kontrakt med Öis som sträcker sig över två år.