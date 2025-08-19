Sverre Nypan skickas iväg av Manchester City temporärt.

Den norske jättetalangen lånas ut.

Han kommer att tillhöra Middlesbrough den här säsongen.

Manchester City plockade in den norske jättetalangen Sverre Nypan från Rosenborg BK tidigare i sommar.

Något spel i toppklubben kommer det dock inte att bli i år, Manchester City meddelar nämligen nu att norrmannen lånas ut.

Nypan kommer att spendera kommande säsong på lån hos Championship-klubben Middlesbrough.

”Stort lycka till, Sverre”, skriver klubben via X.