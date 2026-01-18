Klart: Manchester City lånar ut talangen igen

Claudio Echeverri lånades ut till Bayer Leverkusen inför säsongen.

Nu står det klart att han byter lånemiljö.

Resten av säsongen kommer argentinaren att spendera hos Girona.

Foto: Bidlbyrån

Manchester City värvade Claudio Echeverri från River Plate vintern 2024 och lånade sedan tillbaka honom till den argentinska storklubben över hela det året.

Han återanslöt till City förra vintern och fick sedan debutera i FA-cupfinalen mot Crystal Palace.

Efter att ha fått mer speltid i Manchester City under klubblags-VM i somras så lånades han under hösten ut till Bayer Leverkusen och nu står det klart att han byter lånemiljö igen.

Denna söndag meddelar Manchester City att den offensive mittfältaren lånas ut till Girona över resten av den här säsongen.