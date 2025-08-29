Klart: Markovic lämnar IFK Göteborg

Eman Markovic lämnar IFK Göteborg.

Norrmannen ansluter till GKS Katowice.

Foto: Bildbyrån

Eman Markovic har ryktats bort från IFK Göteborg. Nu står det klart att norrmannen ansluter till polska GKS Katowice.

– Eman har under sina år hos oss varit professionell och har kämpat på. Nu får han chansen i Polen och vi önskar honom lycka till i nästa steg av karriären, säger Hannes Stiller, sportchef, på IFK Göteborgs hemsida.

Markovic anslöt till Blåvitt sommaren 2022 och står noterad för nio mål på 58 matcher för Göteborgsklubben.

