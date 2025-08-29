Klart: Markovic lämnar IFK Göteborg
Eman Markovic lämnar IFK Göteborg.
Norrmannen ansluter till GKS Katowice.
Eman Markovic har ryktats bort från IFK Göteborg. Nu står det klart att norrmannen ansluter till polska GKS Katowice.
– Eman har under sina år hos oss varit professionell och har kämpat på. Nu får han chansen i Polen och vi önskar honom lycka till i nästa steg av karriären, säger Hannes Stiller, sportchef, på IFK Göteborgs hemsida.
Markovic anslöt till Blåvitt sommaren 2022 och står noterad för nio mål på 58 matcher för Göteborgsklubben.
