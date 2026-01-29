Klart: Mathilde Janzen till Hammarby 

Hammarby förstärker försvaret inför den kommande säsongen.

Vänsterbacken Mathilde Janzen ansluter från Kristianstad.

– Jag kommer till Sveriges coolaste klubb, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv

Försvararen Mathilde Janzen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2029. Hon kommer senast från Kristianstad, dit hon anslöt från tyska Werder Bremen 2024.

Det blev totalt 33 matcher för Skåneklubben, som slutade på en sjätteplats i fjol. Men nu går flyttlasset till huvudstaden och Hammarby.

– Mathilde är en väldigt spännande spelare och erfaren trots sin unga ålder, hon kommer hit med en fin säsong i Kristianstad i ryggen. Hon blir är en viktig pusselbit som spetsar till konkurrensen ännu mer och kommer bidra med energi både på och utanför planen. Mathilde har höga mål och ambitioner, så hon är på en riktigt bra plats här hos oss, säger Hammarbys sportchef Arnór Smárason på klubbens hemsida.

20-åringen själv är väldigt glad och stolt över flytten till Bajen.

– Jag kommer till Sveriges coolaste och bästa klubb och jag är väldigt stolt och tacksam över att få den här chansen. När man har mött Hammarby tidigare har det varit matcherna man sett fram emot mest och på bortaplan har man alltid drömt om att få stå där själv. Det känns som ett fantastiskt gäng, så det ska bli jättekul att få komma igång och lära känna alla, säger hon.

Mathilde Janzen har en tysk pappa och en svensk mamma och hon har representerat sin fars hemland på U-nivå. Nyligen gick hon däremot ut med att hon vill representera Sverige framöver.