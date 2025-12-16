Klart: Melina Loeck stannar i Hammarby – förlänger lånet

Brighton-målvakten Melina Loeck, 25, stannar i Hammarby.

Klubbarna är överens om att förlänga låneavtalet.

– Melina är en målvakt av internationell klass som själv haft en stor önskan att fortsätta i Hammarby, säger sportchef Arnór Smárason.

Foto: Bildbyrån

Melina Loeck anslöt till Hammarby den första augusti på ett halvårslån efter att Emma Holmgren blivit gravid. Den tyska målvakten har gjort det bra i målet och nu väljer Hammarby att förlänga låneavtalet. Hon stannar i ”Bajen” vårsäsongen ut.

Loeck har spelat elva matcher för Hammarby och räddat ”Bajen” i flera matcher. Sportchef Arnór Smárason är nöjd över att Melina Loeck stannar i klubben ett halvår.

– Melina är en målvakt av internationell klass som själv haft en stor önskan att fortsätta i Hammarby, då hon trivs bra i laget och vill vara med på Europacupresan. Melina kom in och ägde positionen från dag ett och vi är riktigt glada att hon blir kvar hos oss ett tag till. Hon utstrålar lugn och professionalitet i allt hon gör och det smittar av sig på andra, säger sportchef Arnór Smárason.

Vem som bildar målvaktspar med Melina Loeck återstår att se då Moa Edrud sitter på utgående kontrakt.