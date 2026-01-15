Klart: MFF säljer till Landskrona

André Alvarez Perez, 20, lämnar Malmö FF igen.

Denna gång är mittbacken klar för en permanent flytt till Landskrona Bois.

– Det är stor konkurrens hos oss, säger Daniel Andersson.

Genombrottet i Malmö FF har uteblivit för den 20-åriga försvararen André Alvarez Perez. Mittbacken har spenderat de senaste åren på olika låneäventyr, först till danska Aalborg och samarbetsklubben BK Olympic och senaste i Landskrona Bois i superettan. Nu står det klart att Alvarez Perez lämnar MFF ännu en gång, och den här gången är det permanent.

Spelaren är klar för en flytt till Landskrona Bois, som köper loss honom från Malmö FF.

– Vi är väldigt glada att vi hittat en permanent lösning med André. Vi har haft en ständig dialog under uppehållet, med målsättningen att hitta ett gemensamt fundament att ta nästa steg ifrån. Det råder inget tvivel om att André med Bois, hittat en miljö att utvecklas och bli bättre tillsammans med, och sätter stort pris på att vara helt randig framåt, säger tränaren Robin Asterhed i ett uttalande.

Kontraktet med superettan-klubben är skrivet över 2028.

– Det är stor konkurrens hos oss och André har inte riktigt lyckats slå sig in. Han har trivts bra i Landskrona Bois under sin utlåning där och nu har vi hittat en permanent lösning som blir bra för alla parter, säger Daniel Andersson, fotbollschef i Malmö FF.

