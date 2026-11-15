Uppgifter: Alonso vill ha Barçastjärnan

Chelsea ökar intresset för Barcelonas Jules Koundé, enligt uppgifter.

Fransmannen har tappat sin plats i startelvan och är öppen för en ny utmaning.

Tränaren Xabi Alonso ska vara stor beundrare av försvararen.

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Jules Koundé har haft en tung säsong i Barcelona. Den 28-årige fransmannen har tappat sin plats i Hansi Flicks startelva, bland annat på grund av Eric García och Xavi Esparts framgångar, och har dessutom varit borta i en månad med en fotledsstukning.

Nu kan en flytt vara nära. Enligt spanska Sport ökar Chelseas intresse för försvararen, och även engelska Team Talk skriver att Londonklubben vill värva honom.

Chelsea ska redan i somras ha hört sig för om Koundé, enligt transferexperten Matteo Moretto, och kan göra ett nytt försök i januarifönstret.

Bakgrunden är att Chelsea räknar med att Malo Gusto kan lämna klubben. Tränaren Xabi Alonso uppskattar framför allt Koundés mångsidighet, att han kan spela både mittback och ytterback. Enligt Sport är Chelsea berett att lägga ett starkt bud.

Barcelona stänger inte dörren för en försäljning, men öppnar den inte heller helt. Sportchefen Deco letar efter en ny mittback, och klubben vill inte släppa någon i backlinjen innan en ersättare är klar.

Koundé själv utesluter inte en nystart. Även klubbar i Saudiarabien ska vara intresserade, men enligt uppgifterna är Premier League hans prioritet om han lämnar Barcelona.

Chelsea ligger femma i Premier League med 16 poäng efter tio omgångar.