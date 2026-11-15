Uppgifter: Pochettino vill ta med sig McKennie

Manchester United och nye tränaren Mauricio Pochettino har siktet inställt på Weston McKennie, enligt uppgifter.

Argentinaren har haft amerikanen under sig i USA:s landslag.

Nu vill han ta med sig mittfältaren till Old Trafford.

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Mauricio Pochettino har tagit över Manchester United efter Michael Carrick, som inte vann någon av sina åtta sista matcher i Premier League. Först ska argentinaren dock avsluta sitt uppdrag i USA:s landslag, som spelar kvartsfinal mot Haiti i CONCACAF Nations League.

En av de som imponerat mest under Pochettino är Weston McKennie, som nyligen gjorde mål när USA vann med 6–0 mot Haiti. Enligt La Gazzetta dello Sport överväger Pochettino nu att ta med sig mittfältaren till ”the Red Devils”, där han ska bli en nyckelspelare i bygget av ett nytt mittfält.

Det blir dock inte enkelt. Juventus förlängde nyligen 28-åringens kontrakt till juni 2030. Klubbens vd Giovanni Carnevali har flera gånger sagt att ingen spelare är osäljbar till rätt pris, men enligt Gazzetta skulle det krävas ett ”monstruöst” bud för att Juventus ska sälja, särskilt i januarifönstret när det är svårare att hitta en ersättare.

Juventustränaren Luciano Spalletti är också en stor beundrare av McKennie och vill helst behålla honom, inte minst eftersom Manuel Locatelli och Khephren Thuram haft skadeproblem. McKennie har spelat 241 matcher för ”Den gamla damen”, flest av alla i den nuvarande truppen.

Amerikanen kom till Juventus från Schalke 2020 och blev då klubbens första amerikanska spelare. Sedan dess har han vunnit två Coppa Italia och en Supercoppa Italiana med klubben, och däremellan varit utlånad till Leeds under ett halvår från januari 2023.

Den här säsongen har McKennie gjort ett mål och en assist på elva matcher i alla tävlingar. Juventus ligger sjua i Serie A med 18 poäng, elva bakom serieledande Lazio.