Klart: MFF värvar från konkurrent – ”Här för att vinna”

Amy Sayer, 24, lämnar Kristianstads DFF.

Mittfältaren är klar för Malmö FF.

– Jag är här för att vinna, säger Amy Sayer via klubbens uttalande.

Malmö FF rustar upp ytterligare inför kommande säsong i damallsvenskan. Nu har de värvat Amy Sayer från Kristianstads DFF. 24-åringen anslöt till KDFF 2023 och byter en Skåneklubb till den andra. 2024 råkade hon ut för en skada men förlängde trots det med KDFF. Nu väljer hon att ta nästa steg i karriären.

– Det känns jättespännande att vara här. Malmö FF är en stor klubb med höga ambitioner. Jag trodde redan förra året att MFF skulle bjuda på tufft motstånd och bli ett topplag. Det var också något man visade. När jag fick höra att det fanns intresse för mig kände jag att jag skulle passa bra här. Jag är en tävlingsinriktad person som vill vinna allt jag ställer upp i, säger Sayer via MFF:s uttalande.

Målet är glasklart. Det som gäller är att vinna ligan.

– Jag har varit i Sverige i tre år och den stora drömmen är att vinna ligan. Det är allt både jag och klubben jobbar för. Jag är här för att vinna.

Sportchef Maxim Khalil säger följande om sitt nyförvärv.

– Amy är en spännande spelare som vi följt under hennes tid i Sverige. Hon har en förmåga att kombinera fysik, teknik och spelintelligens på ett sätt som vi tror kommer passa väldigt bra in här. Hon kan dessutom hantera olika faser i spelet och alla roller på mittfältet, även om hon gör sig som bäst centralt i plan.

Amy Sayer skriver på ett treårskontrakt.