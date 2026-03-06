Klart: Midtjylland säkrar upp svenske talangen

FC Midtjylland plockade in Emmanuel Alasé i somras.

Redan nu så säkras talangen upp med ett nytt kontrakt.

Denna fredag står det klart att han skrivit på ett femårskontrakt med klubben.

Foto: Bildbyrån

Den 18-årige talangen Emmanuel Alasé lämnade i somras IFK Norrköping för den danska storklubben FC Midtjylland.

18-åringen har sedan dess matchats i klubben U19-lag och han verkar ha imponerat en hel del, för bara åtta månader efter värvningen så står det nu klart att han säkras upp på ett nytt och längre kontrakt.

Denna fredag står det klart att parterna är överens om ett femårskontrakt.

– Det känns spännande att en klubb som FC Midtjylland uppenbarligen ser goda framtidsutsikter i Emmanuel, säger hans agent Martin Klette vid Wagnsson Sports & Entertainment.

– Som ung spelare bör man skynda långsamt men chanserna är nog stora att vi får se Emmanuel i FC Midtjyllands A-lag inom något år, fortsätter han.

Sedan flytten till Danmark har det blivit två mål på elva matcher för Alasé i Midtjyllands U19-lag.