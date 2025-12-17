Prenumerera

Klart: Mittfältaren återvänder till Uppsala

Elin Flakberg, 21, lämnar Elfsborg.
Nu står det klart att mittfältaren återvänder till IK Uppsala.

Elin Flakberg startade sin karriär i BK Häcken i Elitettan och lämnade Hisingeklubben 2023. Under säsongen 2024 var det spel i IK Uppsala där det bara blev en säsong. Sedan bar det återigen av till Västergötland men denna gången till Elfsborg.

Inför säsongen 2026 står det nu klart att Elin Flakberg återvänder till IK Uppsala och spel i damallsvenskan.

Kontraktet är skrivet över 2027.

