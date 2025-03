Klart: Mjällby lånar ut Abdulazeez till Norrby

Yusuf Abdulazeez kommer inte att spela för Mjällby – i år.

Under fredagen meddelar laget från Listerlandet att Nigerianen lånas ut till Norrby.

– Yusuf har visat att han håller god Superettan-nivå i Sverige tidigare år, säger Hasse Larsson till klubben.



Det var under sommaren som anfallaren Yusuf Abdulazeez, 23, värvades in till Mjällby AIF från Gombe United.



Sedan dess har 23-åringen varit utlånad till både Skövde och Varbergs Bois. Nu står det klart att ännu ett lån väntar för anfallaren.



Under fredagen meddelar Mjällby att Abdulazeez lånas ut till Ettan-klubben Norrby under den kommande säsongen. I låneavtalet finns en klausul som innebär att både Abdulazeez och Mjällby avbryta lånet under sommaren.



– Yusuf har visat att han håller god Superettan-nivå i Sverige tidigare år. Det har funnits en ambition från såväl Yusuf som Mjällby AIF att hitta en miljö på minst samma nivå, helst lite högre för 2025. När vi inte hittade den typen av miljö som kändes rätt från alla parter så blir det en utlåning till Norrby IF istället. En fin omhändertagande klubb med en tränare som Yusuf haft en bra relation med tidigare, säger Mjällbys sportchef, Hasse Larsson, i ett uttalande.



Yusuf Abdulazeez har kontrakt med Mjällby fram till slutet av året.