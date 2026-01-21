Klart: Mjällby-talang lånas ut till Ettan-klubb

Liam Svensson lämnar Mjällby.

19-åringen lånas ut till Skövde AIK.

Foto: Bildbyrån

Mjällbys Liam Svensson, 19, spenderade förra säsongen på lån i Trollhättan och Ängelholm. Nu står det klart att mittbacken lånas ut igen.

Svensson skriver ett låneavtal med Skövde AIK i Ettan Södra. Kontraktet sträcker sig över säsongen 2026.

– Vi tror att det här blir bra för Liams fortsatta utveckling att komma till ett lag där han får en stor roll och kan fortsätta ta steg. Skövde AIK har verkligen visat att de vill ha Liam i sitt lagbygge, vilket känns tryggt, säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson på klubbens hemsida.

Skövde AIK:s tränare Joel Tivemo Ekström:

– Vi har sedan vi började jobba med truppen i vinter letat efter en vänsterfotad mittback med spets i spelet med boll och bra duellspel. Liams namn dök snabbt upp i datan som en spelare som sticker ut inom just detta.



