Klart: Moussa Sissoko klar för Panathinaikos

Moussa Sissoko fortsätter sin karriär i Grekland.

Fransmannen har kritat på ett 18 månaders-kontrakt med Panathianikos.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv.

Moussa Sissoko är nog mest känd för sina år i Tottenham Hotspur och för sin spektakulära insats i EM-finalen 2016. Nu bekräftar grekiska Panathinaikos att man knutit till sig den välmeriterade fransmannen.

36 åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2027. Han kommer senast från sin andra sejour med Watford och han har även representerat klubbar som Toulouse, Newcastle United och Nantes.

Sissoko står noterad för två mål på 71 landskamper för Frankrike.