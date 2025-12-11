Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Nantes petar tränaren Castro – tar in Kantari

FC Nantes sparkar tränaren Luis Castro.
Ahmed Kantari tar över.
Svenskarna får en ny ledare.

Foto: Bildbyrån

Franska FC Nantes ligger i nuläget näst sist i Ligue 1, och efter en kämpig säsong start får den portugisiska huvudtränaren Luis Castro sparken.

Nu tar Ahmed Kantari över laget. Kantari kommer meriterad med en tränarhistorik från Valenciennes, samt assisterande roller hos Nottingham Forest och
Al-Duhail SC.

Under Luis Castro har svenskarna i laget, Mayckel Lahdo och Patrik Carlgren gjort 7 framträdanden respektive 2 framträdanden.

Reporter: Juliette Vural

