Klart: Newcastle ersätter Isak – med Yoane Wissa

De har precis sålt Alexander Isak till Liverpool.

Nu värvar Newcastle United Yoane Wissa, 28, från Brentford.

Foto: Bildbyrån

Det hann knappt gå en halvtimme mellan försäljningen av Alexander Isak till Liverpool och presentationen av hans ersättare.

Spelaren i fråga heter Yoane Wissa, är 28 år och kommer senast från spel i Premier League-konkurrenten Brentford.

Via sina sociala kanaler presenteras anfallaren som ny spelare i ”The Magpies” där de kommunicerar att Wissa har skrivit på ett långtidskontrakt samt att han kommer att bära nummer nio på tröjan.

Lyssnar man till Sky Sports uppgifter betalar Newcastle 55 miljoner pund, eller 700 miljoner kronor, för sin nya anfallare och kontraktets längd ska vara på fyra år.

Under den gångna Premier League-säsongen gjorde Yoane Wissa 19 mål för Brentford.