Foto: Alamy

Klart: Niclas Füllkrug lånas ut till Milan

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Nu är det klart.
Niclas Füllkrug lånas ut till AC Milan med köpoption.

250816 Fotboll, Premier League Soccer - Premier League - Sunderland mot West Ham United - Stadium of Light, Sunderland, Storbritannien - 16 augusti 2025. West Ham Uniteds Niclas Füllkrug före matchen.
Foto: Bildbyrån

AC Milan har gjort klart em en ny anfallare. Det är Niclas Füllkrug som ansluter på lån med köpoption.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano sträcker sig avtalet till juni och köpoptionen ligger på 13-14 miljoner euro, vilket motsvarar 141-151 miljoner kronor.

Niclas Füllkrug gjorde åtta framträdanden i Premier League den här säsongen.

