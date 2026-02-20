Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Nicolas Stefanelli presenterad av chilensk klubb

Nilo Ek
Nicolas Stefanelli ryktades till allsvenskan.
Nu är den tidigare AIK-stjärnan klar för chilenska Club Deportes la Serena.
Det meddelar klubben på sociala medier.

Nicolas Stefanelli kopplades tidigare ihop med Brommapojkarna och grekiska AE Larissa. Den argentinske forwarden lämnade AIK för Inter Miami 2023 och kommer senast från Defensa i hemlandet.

Nu har Stefanelli presenterats av chilenska Club Deportes la Serena. Det meddelar klubben på sociala medier.

