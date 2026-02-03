Klart: Nordic United värvar från allsvenskan

Superettan-nykomlingarna Nordic United värvar från allsvenskan.

Teo Grönborg ansluter från Degerfors IF.

Värmlandsklubben meddelar denna tisdagskväll att man är överens om en affär.

Foto: Bildbyrån

Teo Grönborg spenderade hösten den gångna säsongen utlånad från Degerfors IF till Umeå FC.

Nu står det klart att den 23-årige mittfältaren lämnar Värmlandsklubben permanent.

Degerfors IF meddelar denna tisdagskväll att man är överens med Nordic United gällande en övergång för Grönborg.

– Teo har under sin tid i Degerfors varit professionell och alltid lagt ner ett hårt arbete. Vi är överens om att Teo behöver spela matcher för sin fortsatta utveckling och det här tror jag blir en jättebra lösning för honom. Jag önskar Teo ett stort lycka till framöver, säger Patrik Werner via Degerfors hemsida.

Totalt blev det 37 framträdanden i Degerfors-tröjan för Grönborg.