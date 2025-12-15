Klart: Norrköping flyttar upp Larsson till A-laget

Ida Larsson har tagit sig upp i IFK Norrköpings A-lag.

Detta då hon har skrivit på ett treårskontrakt med ”Peking”.

– Jag har alltid sett upp till IFK, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Juliette Vural

Larsson, som växte upp i Lindö FF har under två års tid varit del av Norrköpings akademi. Nu får hon chans i damallsvenskan. 16-åringen har skrivit på ett treårigt kontrakt med IFK Norrköping.

– Jag har alltid sett upp till IFK och jag var på läktaren när tjejerna säkrade kontraktet till OBOS Damallsvenskan för tre år sedan, säger talangen till klubben.

Det kommer inte att bli första gången den unge talangen får en chans med damerna. Larsson har tidigare fått träna och varit en del av truppen med det damallsvenska laget.

– Det är väldigt roligt att träna med damerna, de tar hand om en väl och jag känner att jag utvecklats mycket av att få vara med dem och testa på det damallsvenska tempot.

Sportchef Dennis Popperyd har höga förhoppningar på 16-åringen.

– Ida har under sina två år i IFK utvecklats på ett väldigt fint sätt. Vi skriver ett treårskontrakt med henne för att vi ser hennes starka ambition och driv att hela tiden bli bättre. Det här är en spelare vi har stor tro på och som kommer ta fler steg i och med denna uppflyttning, säger han i ett uttalande.

Sportchefen meddelar även att han är stolt över att ”Peking” nu har flyttat upp fyra egna produkter till a-laget.