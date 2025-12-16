Klart: Norska jättetalangen klar för FC Nordsjælland 

Jättetalangen Leo Dorsin är klar för en ny klubb.

Det norska underbarnet flyttar till Danmark.

Han har denna tisdag presenterats av FC Nordsjælland.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från X.

Leo Dorsin, som är son till den tidigare svenske landslagsspelaren, Mikael Dorsin, anses vara ett av Norges stora framtidsnamn.

Den här säsongen har 16-åringen fått speltid i Rosenborgs reservlag och redan ifjol tränade han med klubbens A-lag. Nu står det dock klart att han går vidare i karriären.

Denna tisdag har nämligen jättetalangen presenterats av FC Nordsjælland.

– Jag valde FC Nordsjælland eftersom det är en klubb som är fantastisk för unga spelare, säger Leo Dorsin.