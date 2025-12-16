Klart: Norska jättetalangen klar för FC Nordsjælland
Jättetalangen Leo Dorsin är klar för en ny klubb.
Det norska underbarnet flyttar till Danmark.
Han har denna tisdag presenterats av FC Nordsjælland.
Leo Dorsin, som är son till den tidigare svenske landslagsspelaren, Mikael Dorsin, anses vara ett av Norges stora framtidsnamn.
Den här säsongen har 16-åringen fått speltid i Rosenborgs reservlag och redan ifjol tränade han med klubbens A-lag. Nu står det dock klart att han går vidare i karriären.
– Jag valde FC Nordsjælland eftersom det är en klubb som är fantastisk för unga spelare, säger Leo Dorsin.
