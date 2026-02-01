Klart: Nottingham Forest värvar från Manchester City

Nottingham Forest värvar från Manchester City.

Stefan Ortega har presenterats av Forest denna söndag.

Nottingham Forest förstärker truppen inför morgondagens deadline day.

Denna söndag presenterat man nämligen Stefan Ortega, som plockas in från Manchester City.

– Stefan kommer hit med fantastisk erfarenhet och en vinnarmentalitet, efter att ha varit en del av ett så framgångsrikt lag de senaste säsongerna, säger Nottinghams fotbollschef Edu Gaspar via klubbens hemsida.

Burväktaren har skrivit på ett kontrakt med Nottingham Forest som sträcker sig fram till sommaren.