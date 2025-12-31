Klart: Ny svensk i Tottenham – förenas med systern

Tottenham Hotspur har fått ännu en svenska.

Matilda Nildén, 21, är klar för ett långt kontrakt med WSL-klubben.

– Jag är ung och detta känns som nästa steg i min karriär, säger hon.

Foto: Bildbyrån

I går, tisdag, meddelade BK Häcken att guldhjälten Hanna Wijk säljs till Women’s Super League-klubben Tottenham Hotspur. Där får ytterbacken sällskap av svenskorna Josefine Rybrink, Matilda Vinberg och Amanda Nildén – och nu kommer nästa svensk till gänget.

På nyårsafton står det klart att Matilda Nildén, 21, lämnar Häcken för Spurs och förenas därmed med storasystern Amanda. Den 21-åriga anfallaren har skrivit på ett långtidskontrakt (hur långt framgår inte) och ansluter till den engelska storklubben.

– Jag är så exalterad och verkligen glad över att vara här. Jag tror att detta är rätt steg för mig eftersom klubben vill utveckla spelare och jag känner att de har en tydlig plan för mig, säger hon i ett uttalande och fortsätter:

We are delighted to announce that we have reached agreement for Matilda Nildén to join us from BK Häcken in January, 2026 ✍️



– Jag är ung och detta känns som nästa steg i min karriär. Jag har pratat med Martin Ho och Andy Rogers (tränare och fotbollschef, reds. anm.) – och jag gillade verkligen våra samtal. De gillar hur jag spelar och det gav mig en bra känsla. Jag har följt den engelska ligan i många år, och det har alltid varit en dröm att spela här. Att nu vara i Spurs är riktigt speciellt.

Nildén har tillhört Häcken under de två senaste säsongerna och fick kröna tiden på Hisingen med det efterlängtade SM-guldet tidigare i år.

– Jag trodde inte att det skulle vara så känslosamt att ta steget från Häcken. Jag känner verkligen att alla har betytt så mycket, lagkamraterna, ledarna och människorna runtom. Det är en fin känsla att komma till träningarna och känna sig som hemma, säger hon.