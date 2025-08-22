Klart: Nyarko lämnar Varbergs Bois

Varbergs Bois släpper Kevin Appiah Nyarko.

Anfallaren är klar för finländska Seinäjoen Jalkapallokerho.

Foto: Bildbyrån

Kevin Appiah Nyarko har gjort sitt i Varbergs Bois. Anfallaren lämnar superettanklubben för finska Seinäjoen Jalkapallokerho.

Kontraktet med den finska klubben sträcker sig över 2027.

– Jag har redan etablerat mig här någorlunda, även om allt hände ganska plötsligt. Det här är en liten stad men den verkar trevlig och jag ser fram emot att lära känna den bättre. Förhållandena i klubben är toppklass och det finns bra spelare här. Jag har blivit väl mottagen, säger Nyarko i ett uttalande.

Anfallaren har tillhört Varberg Bois sedan 2024 då han anslöt från IK Brage. Det blev totalt fem mål och en assist på 20 matcher i superettanklubben.