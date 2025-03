Klart: Öis värvar tillbaka Hampus Dahlqvist

Hampus Dahlqvist lämnade Örgryte IS år 2023.

Nu är 27-åringen tillbaka i Göteborgs-klubben.

– Jag ser fram emot att få representera Öis ännu en gång, säger han till klubben.

Mellan 2021 och 2023 representerade Hampus Dahlqvist, 27, Örgryte IS.



Därefter gick vänsterbacken till IF Karlstad där han huserade fram till årsskiftet.



Nu står det klart att Dahlqvist vänder hem till Örgryte – där han har skrivit på ett årslångt kontrakt med option på två år.



– Det känns otroligt skönt att vara tillbaka i klubben. Jag ser fram emot att få representera Öis ännu en gång och att få tillhöra den rödblå familjen igen, säger Dahlqvist till Öis.



Örgrytes sportchef, Pontus Farnerud:



– Hampus har hela tiden funnits med i våra tankar och det känns väldigt bra att vi kommit överens om en återkomst i den rödblå tröjan. I förhållande till egenskaper och position passar Hampus bra in i truppen. Eftersom Hampus har representerat ÖIS tidigare och vi känner honom väl, vet vi att vi får in en härlig personlighet och en lojal spelare med stark mentalitet, säger sportchefen till klubben.



Hampus Dahlqvist har, förutom Öis och Karlstad, spelat i IFK Göteborgs akademi, Ljungskile och Lindome GIF.