Klart: Olivia Bodin flyttas upp till A-laget

Olivia Bodin, 18, flyttas upp till A-laget.

Foto: Bildbyrån

Olivia Bodin skriver A-lagskontrakt med AIK. Mittfältaren anslöt till akademin i slutet på 2021 men får nu gå upp i finrummet.

– Det infinner sig alltid en extra stolthet och glädje över en U till A-uppflyttning. I Olivia Bodin får vi en spelare med oerhört hög potential och det är därför vi tagit beslutet att flytta upp henne under slutfasen av hennes rehabilitering för att ge henne de optimala förutsättningarna att komma tillbaka, säger sportchef Zinar Spindari, via klubbens uttalande.

Oliva Bodin säger följande om att bli uppflyttad:

– Det är en dröm som går i uppfyllelse och jag är otroligt tacksam över att få den här chansen i en klubb som AIK, säger Olivia Bodin.

Bodin skriver ett kontrakt som gäller fram till 31 december 2027.