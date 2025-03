Klart: Örebro SK lånar ut Theodor Hansemon

Theodor Hansemon kommer att spela sin fotboll i Gefle under säsongen 2025.

Det meddelar ÖSK under tisdagen.

– Det är en bra klubb där han kommer kunna få mycket speltid, säger sportchef Enes Ahmetovic i ett uttalande.

Örebro SK kommer inte att ha Theodor Hansemon tillgänglig för spel i superettan 2025.



Istället kommer den 22-årige backen att spendera den kommande säsongen i Ettan-klubben Gefle IF, vilket ÖSK meddelar under tisdagen.



Således blir det en comeback för Hansemon som spenderade säsongen 2021 och 2022 i Gefle.



– Theo är en ung spelare som är i behov av speltid och under förra säsongen var den speltiden i ÖSK begränsad. Nu under försäsongen har det fortsatt på samma spår och därför är vi glada att vi hittat en bra lösning med Gefle IF. Det är en bra klubb där han kommer kunna få mycket speltid och goda möjligheter att fortsätta växa vilket känns kul för Theos skull, säger ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic i ett uttalande.



I fjol spelade Hansemon 25 tävlingsmatcher för ÖSK, där två av dess var från start.

